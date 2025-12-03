Cividale del Friuli è uno dei nove Comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno aderito alla sperimentazione dei chatbot sviluppati da INSIEL. Il chatbot è un’assistente virtuale intelligente ed è già presente ed attivo sul portale istituzionale www.comune.cividale-del-friuli.ud.it.

L’Assessore alla Smart City Giorgia Carlig commenta: “Il Comune di Cividale del Friuli ha aderito con interesse alla sperimentazione che prevede l’implementazione di un chatbot all’interno del sito comunale, riconoscendone il potenziale come strumento fondamentale nello sviluppo del concetto di Smart City. I modelli di intelligenza artificiale generativa possono infatti fare la differenza nell’offerta di informazioni utili ai cittadini, come la prenotazione dei servizi, gli orari degli uffici, i regolamenti comunali, oltre alla ricerca di contenuti pratici e di opportunità. Tali funzionalità risultano preziose non solo per i residenti, ma anche per coloro che scelgono di visitare la città per motivi turistici”.

Insiel spa ha avviato da pochi giorni la sperimentazione dei chatbot sviluppati nell’ambito del progetto EDIH-PAI (European Digital Innovation Hub – Public Administration Innovation) in nove Comuni del Friuli Venezia Giulia (Cividale del Friuli, Palmanova, Pasian di Prato, Premariacco, San Floriano del Collio, San Vito al Tagliamento, Sauris, Staranzano e Turriaco) che hanno aderito alla fase pilota del servizio. La sperimentazione ha introdotto un assistente virtuale intelligente con l’obiettivo di supportare i cittadini nell’accesso ai servizi pubblici: si tratta di una piccola icona grafica con cui iniziare a dialogare. Il chatbot potrà fornire informazioni che permetteranno ai cittadini di ricevere risposte immediate e di orientarsi con maggiore facilità tra i servizi disponibili.