Trieste, tragedia al Porto Vecchio: migrante trovato morto

Un giovane migrante algerino di 22 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi all’interno di un magazzino abbandonato del Porto Vecchio di Trieste, proprio mentre erano in corso le operazioni di sgombero dei richiedenti asilo che occupavano da tempo l’area dell’antico scalo. La scoperta del corpo è avvenuta intorno alle 16.30 e ha gettato un’ombra tragica su una giornata già segnata da tensioni e fragilità sociali.

Il cadavere è stato rinvenuto all’interno di uno stanzino situato in un edificio di fronte al magazzino 2, nei pressi della torretta di ingresso del Porto Vecchio. A fare la tragica scoperta è stato un altro migrante, connazionale della vittima, che condivideva con lui lo stesso spazio precario. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire le cause del decesso.