A Cividale apre lo sportello per aiutare i cittadini nei servizi digitali

A Cividale un nuovo sportello per i cittadini.

Difficoltà con lo Spid, ad accedere agli esami del sangue su Sesamo o a pagare tramite PagoPa? Niente paura: a Cividale il Comune ha attivato uno sportello di facilitazione digitale ad hoc, per aiutare i cittadini nell’accesso dei servizi online.

Operativo da ieri, il progetto nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura del digitale ed è rivolto a tutta la comunità, in generale, con una particolare attenzione verso le fasce più fragili della popolazione e meno portate alla digitalizzazione. L’intenzione è quella di avviare un servizio di facilitazione ed educazione digitale attraverso lo Sportello Digitale che permetterà di usufruire delle nuove tecnologie da parte di coloro che non siano in possesso degli stessi strumenti o non dispongano delle conoscenze necessarie al loro utilizzo.

Lo sportello sarà a disposizione, gratuitamente, dei cittadini e garantirà un supporto informativo all’utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse, come ad esempio identità digitale (SPID, CIE, CNS); App IO – Pago PA; App Sesamo (consultazione del Fascicolo Sanitario digitale); App di soccorso (Where Are U – 112); sistemi digitali attivati dal Comune per la fruizione dei servizi scolastici (mensa, scuolabus, ecc.); altri servizi digitali presenti sul portale web del Comune; predisposizione Curriculum Vitae; prenotazioni e corsi on-line; utilizzo dei servizi digitali offerti da privati (consultazione portali offerte di lavoro, ecc.); caselle di posta elettronica e Pec; altri servizi.

L’iniziativa trae origine dalla partecipazione dell’Amministrazione al bando per il Servizio Civile Digitale per l’annualità 2022 con il progetto ”Comunità digitali – sportello di facilitazione digitale”, grazie al quale hanno potuto prendere servizio due giovani che hanno predisposto i relativi contenuti informativi e gestiranno tale sportello.

Lo sportello digitale, ubicato in Piazzetta Francesco Chiarottini n.1, al piano terra della medesima palazzina degli uffici demografici (Anagrafe, Stato Civile, ecc.), osserverà i seguenti giorni e orari di apertura, con accesso obbligatorio previa prenotazione obbligatoria: