La gara automobilistica Verzegnis Sella Chianzutan.

Per gli appassionati di gare automobilistiche in Friuli, è un appuntamento da non perdere: questo fine settimana, dal 14 al 16 aprile, infatti, torna la Verzegnis-Sella Chianzutan, giunta alla sua 52esima edizione (la più vecchia cronoscalata del Fvg).

I 5.640 metri tra ponte Landaia (Chiaicis) e la Sella Chianzutan assegneranno punti per la serie nazionale cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro Nord e per il Campionato Friuli Venezia Giulia. Si inizia venerdì 14 aprile, giornata che sarà dedicata a verifiche tecniche, riunione dei commissari sportivi e pubblicazione degli ammessi; sabato 15 aprile, invece, si terranno le due salite di ricognizione del percorso con le vetture da competizione, prove che si concluderanno con la pubblicazione degli ammessi alle gare vere proprie che si terranno domenica 16 aprile dalle ore 8.00 suddivise in due manche. Le premiazioni, novità di questa edizione, si svolgeranno nell’area esterna del municipio per favorire la partecipazione del pubblico e delle persone presenti nei paddock.

Verranno riproposte le sfide per la supremazia su un percorso che copre un dislivello di 896 metri tra start e traguardo su una pendenza media del 7,2%, nel cui Albo D’Oro figurano i più forti driver d’Europa della Velocità Montagna. Ultimo vincitore nell’edizione 2021 fu il catanese Domenico Cubeda su Osella FA 30, che guadagnò il vantaggio decisivo nella prima salita.

Alla gara sono attesi circa 200 partecipanti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalle altre regioni italiane e anche dalle vicine Slovenia, Austria, Croazia e Germania. Il pubblico di appassionati (biglietto a 10 euro al giorno) potrà vedere la gara in totale sicurezza lungo il percorso in spazi allestiti e sorvegliati dal personale dell’organizzazione.

Per quanto riguarda le modifiche della viabilità, durante la manifestazione, organizzata da E4Run, ed anche durante le prove e la gara di domenica, Intissans, Marzovalis, Chiaicis, Dueibis, Pusea e Fuignis saranno sempre raggiungibili. L’amministrazione comunale impegnata al fianco degli organizzatori nelle varie fasi della cronoscalata, chiede alla cittadinanza la massima collaborazione per la riuscita della manifestazione. Le ordinanze di chiusura della viabilità saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Verzegnis.