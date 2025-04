Offre un caffè a un’amica e lei gli ruba l’auto: denunciata 31enne

Denunciata per il furto dell’auto.

Si era recata a casa del vicino, un pensionato di 75 anni, per una visita apparentemente cordiale; lui, gentile, l’ha accolta con un caffè; la donna, una 31enne originaria della provincia di Matera e residente a Cividale, avrebbe approfittato della distrazione dell’uomo per sottrargli le chiavi dell’auto: è stata denunciata per furto.

Dopo qualche chiacchiera e i saluti di rito, la giovane si è allontanata con fare tranquillo. Ma pochi minuti dopo, ha messo in moto la Renault del settantacinquenne e si è diretta verso Udine. Il furto, avvenuto con destrezza, è stato subito denunciato dall’anziano ai carabinieri della cittadina ducale, che hanno avviato le indagini.

La vettura è stata ritrovata poco dopo nella zona di via Giulia a Udine, regolarmente parcheggiata e aperta, ma senza le chiavi nel quadro. A recuperarla sono stati i militari del Radiomobile del capoluogo friulano. Nel frattempo, sia la donna sia l’uomo si sono recati sul posto, dove erano presenti i carabinieri. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre per la 31enne è scattata una denuncia a piede libero per furto con destrezza.