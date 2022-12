Conclusi due importanti lavori al Cimitero Maggiore di Cividale

I lavori al cimitero di Cividale.

Il Comune di Cividale ha di recente concluso due importanti interventi presso il Cimitero Maggiore, opera monumentale il cui nucleo originario è a firma di Raimondo D’Aronco che lo progettò nel 1889 in stile neomedievalista (con un ampliamento realizzato in lotti successivi a partire dagli anni Settanta).

“I lavori hanno riguardato la realizzazione di nuovi loculi e la ristrutturazione della camera mortuaria – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ruolo – . Il progetto ha previsto la costruzione di un padiglione di 42 loculi e 25 ossari, utilizzabili anche come cinerari in un’area libera lungo il muro che delimita a sud l’area cimiteriale; l’intervento è inserito nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario ed è stato finanziato con fondi propri dell’amministrazione per 180.000 euro complessivi”.

“Ammodernata anche la camera mortuaria – puntualizza l’assessore – dove sono stati demoliti i tre catafalchi fissi, sostituiti gli impianti elettrici e di raffrescamento, rifatti i serramenti esterni in legno, posato un nuovo pavimento in gres ceramico antiscivolo oltre ad altri interventi minori finalizzati a rendere i locali sia più funzionali e spaziosi sia più decorosi. I lavori sono costati 30.000 euro e sono già stati consegnati”, conclude Ruolo.