Coding e robotica, al Civiform il corso gratuito per il mondo della scuola

Al via il corso di Coding e robotica al Civiform di Cividale.

Per chi lavora nel mondo della scuola e dei servizi educativi e cerca idee innovative per i suoi studenti. Per chi vuole trovare idee divertenti e originali per coinvolgere i ragazzi nei doposcuola. O, ancora, per chi lavora nei servizi o negli enti del terzo settore e cerca metodologie didattiche innovative, per chi vorrebbe lavorare nel campo dell’educazione e della formazione professionale ed è appassionato di nuove tecnologie.

Per tutti questi c’è il corso di Coding e robotica per l’innovazione sociale che la sede del Civiform di Cividale organizza tra fine dicembre e gennaio 2022. Il corso insegna il pensiero computazionale attraverso la scoperta di tecniche e linguaggi innovativi di programmazione pensati per analizzare e risolvere problemi. Partendo dall’utilizzo pratico dell’ambiente di Coding (Scratch e similari), si approcceranno i principi base della robotica educativa, sviluppando attività laboratoriali attraverso l’uso dei robot mBot ed il loro ambiente di sviluppo Makeblock (un ambiente di programmazione grafico, basato sul codice open source Scratch).

Coinvolgimento attivo.

Verrà adottata prevalentemente una modalità induttiva, privilegiando un coinvolgimento attivo dei partecipanti nella sperimentazione dei contenuti trattati, attraverso la programmazione su computer dei robot e nella loro movimentazione condizionata da percorsi prestabiliti e ostacoli da superare.

Il corso è il frutto della co-progettazione tra il mondo della formazione professionale e numerose cooperative e associazioni che da anni collaborano con Civiform, impegnate in attività di istruzione e formazione di studenti anche con difficoltà di apprendimento.

Coding e robotica sono infatti sempre più strumenti innovativi ed inclusivi per la gestione di interventi educativi personalizzati, tanto che vengono individuati dal Miur come chiave per l’innovazione della scuola italiana e un nuovo posizionamento del sistema educativo nell’era digitale: la programmazione informatica, infatti, già a partire dalla scuola elementare viene insegnata per coinvolgere i bambini e trasformarli da fruitori passivi a utilizzatori attivi in grado di adattare strumenti e tecnologie ai propri bisogni.

I contenuti del corso.

Tra i contenuti del corso, coding covenzionale e coding orientato alla robotica, robot e meccanica, montaggio come esercizio ludico, sensori di luminosità, ad ultrasuoni e line-follower, utilizzo dei motori per il movimento del robot e Robotica come strumento collaborativo ed innovativo(analisi di alcune attività che favoriscono le attività di gruppo attraverso la robotica, proposta di attività educative che fanno uso di più robot contemporaneamente e robotica creativa attraverso il Tinkerin). Il corso dura 36 ore ed è totalmente gratuito perché finanziato dalla Regione Autonoma Fvg nell’ambito del Por del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Programma specifico 73/17 – Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale). Per iscriversi è sufficiente essere residenti o domiciliati in Fvg. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la nostra Segreteria al n. 0432.705811 o consultare la pagina dedicata sul sito Civiform.

