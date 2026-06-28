Cividale promossa dalla scherma europea: successo per il Festival Under 14

Si è chiuso con un bilancio positivo il Festival Europeo Under 14 di scherma, ospitato per la prima volta in Italia e accolto per due giorni al Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli. La manifestazione, arrivata alla terza edizione, ha portato in città 382 giovani atleti provenienti da 24 Paesi, confermando il rilievo internazionale dell’appuntamento e la capacità del Friuli Venezia Giulia di organizzare eventi schermistici di alto livello.



La competizione ha trasformato Cividale in un punto di riferimento per la scherma giovanile europea, con gare distribuite sulle diverse armi e una partecipazione numerosa da parte delle delegazioni straniere. Il Festival, però, non è stato soltanto un evento sportivo: accanto agli assalti in pedana, il programma ha previsto anche momenti di incontro con la città, coinvolgendo il centro storico e il pubblico locale.

La sfilata delle delegazioni nel centro storico

Tra i momenti più importanti della manifestazione c’è stata la sfilata delle delegazioni nel centro di Cividale, alla presenza del sindaco Attilio Vuga. All’evento hanno preso parte anche due figure simbolo della scherma italiana: Valentina Vezzali, campionessa olimpica e oggi responsabile dei rapporti istituzionali della Federazione Italiana Scherma, e Mara Navarria, vicepresidente del Coni Friuli Venezia Giulia.

Italia sul podio con 12 medaglie

Sul piano sportivo, l’Italia ha chiuso il Festival con dodici medaglie complessive: un oro, tre argenti e otto bronzi. L’unico successo azzurro è arrivato nel fioretto maschile, con la vittoria di Evan Felici davanti al connazionale Gianmarco Curci. Nella stessa gara è salito sul terzo gradino del podio anche Mattia Salvatore, insieme al georgiano Lazare Chitadze. Nell’arma il maestro di riferimento degli azzurri era Fabio Zannier dell’Asu Udine.



Nella prima giornata, la spada femminile ha visto il successo della bulgara Iva Stoyanova, davanti alle italiane Virginia Molinaro, Giulia Romana Mitaritonna e Alea Mileo. Nella sciabola maschile, invece, si è imposto l’ungherese Hunor Decsi, vincitore sul rumeno Victor Ionescu; terzi l’azzurro Andrea Iafrancesco e l’ungherese Levente Dancsok.



La seconda giornata si è aperta con la spada maschile, vinta dal georgiano Daniil Taraskin, che ha superato in finale l’ungherese Mate Dekani. Bronzo per l’italiano Nicola Innamorato e per il polacco Grzegorz Warecki. Nel fioretto femminile il titolo è andato alla turca Nisan Kursunoglu, davanti all’azzurra Adelaide Rosini; terze l’ungherese Rode Weber e l’italiana Emma Ballarin. A chiudere il programma è stata la sciabola femminile, con la vittoria della bulgara Sofia Belcheva sulla tedesca Maja Nattuvetty. Sul podio anche le italiane Matilde Montobbio e Melissa Raggi.



Nel medagliere per nazioni ha chiuso al primo posto la Bulgaria, con due ori. Seconda l’Italia, davanti all’Ungheria, che ha conquistato un oro, un argento e due bronzi.

Un nuovo tassello per la scherma in Friuli Venezia Giulia

Il Festival Europeo Under 14 è stato organizzato dall’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi di Cividale, insieme alla Federazione Italiana Scherma e alla Confederazione Europea di Scherma.



L’appuntamento rafforza il ruolo del Friuli Venezia Giulia nel panorama schermistico internazionale. Dopo vent’anni di Coppa del Mondo Under 20, ospitata prima a Lignano Sabbiadoro e oggi a Udine, il territorio aggiunge un nuovo evento di livello europeo al proprio percorso organizzativo, confermando una tradizione sportiva ormai consolidata.