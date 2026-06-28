Evade dai domiciliari e aggredisce una donna, arrestato un 32enne

È evaso dagli arresti domiciliari e ha raggiunto una località della provincia di Udine, dove avrebbe aggredito una donna di sua conoscenza. Per questo un uomo di 32 anni, straniero e residente in una località del Friuli collinare, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Udine con le accuse di evasione, percosse e lesioni.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 26 giugno. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe allontanato dal proprio domicilio, dove si trovava sottoposto alla misura cautelare, per poi raggiungere la donna. Tra i due sarebbe nata una violenta lite, durante la quale la vittima ha riportato diverse contusioni alla testa, al collo e al petto.

L’intervento dei carabinieri.

A seguito della segnalazione, sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Udine. I militari hanno bloccato rapidamente il 32enne, impedendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente e che l’uomo compisse gesti ancora più gravi nei confronti della donna.



La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di San Daniele del Friuli per gli accertamenti e le cure del caso.



Terminati gli accertamenti di rito, il 32enne è stato dichiarato in arresto e riportato presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di ieri. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti dell’imputato è stato disposto anche il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.