L’incendio nella fattoria didattica di Spessa.

Tutto è partito da un covone di paglia e le fiamme si sono propagante anche al ricovero per animali presente in un’azienda agricola a Spessa di Cividale. I danni sono importanti e a fare le spese di questo sfortunato incendio è stato anche un asino, rimasto intossicato dal fumo.

Il veterinario è stato costretto ad abbatterlo, dopo aver accertato che non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco di Udine hanno lavorato fino a tarda sera per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’azienda agricola funge anche da fattoria didattica ed è spesso meta di bambini.

