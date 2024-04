Si sbilancia la pedana, operaio salta da due metri di altezza e rimane ferito

Incidente sul lavoro a Cividale.

Ancora un incidente sul lavoro registrato in Friuli nella giornata di oggi, giovedì 18 aprile: oltre a quello a San Giorgio di Nogaro, infatti, un altro infortunio è accaduto alla Acciaierie Cividale spa. Un dipendente di origine ghanese di 64 anni, si trovava su una pedana e stava manovrando il carroponte, quando la piattaforma si è sbilanciata. Lui è saltato da un’altezza di due metri e, rotolato a terra, ha sbattuto la spalla e la testa. I sanitari lo hanno trasportato all’ospedale di Udine, dove comunque non è in pericolo di vita. Sul posto, i carabinieri e lo Psal dell’Azienda Sanitaria.