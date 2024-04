Sente dei rumori: 21enne sorprende due ladri in casa alle 2 del pomeriggio

Furto a Premariacco.

Attimi di paura, ieri, per una ragazza di 21 anni che ha sorpreso due ladri che tentavano di mettere a segno un furto in un’abitazione di Premariacco, in Strada di Spessa. Erano circa le 14.30 del pomeriggio di mercoledì 18 aprile, quando la giovane, che era in casa, ha sentito dei rumori e ha trovato due uomini che, vistisi scoperti, per fortuna sono fuggiti.

A posteriori, si è capito che i due avevano forzato la porta d’ingresso ed erano entrati per rubare, riuscendo a portare via solo un portafogli che non conteneva né denaro, né documenti. Il furto è stato denunciato stamattina ai carabinieri di Premariacco da un uomo di 54 anni, padre della giovane.