Cividale si dota di sei kit di cardioprotezione.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte nel nostro Paese. Una parte di queste vite potrebbe essere salvata a condizione che si intervenga rapidamente, nel modo più appropriato e con le tecnologie adatte. A partire dai defibrillatori, semiautomatici e automatici, fondamentali strumenti salvavita in caso di arresto cardiaco. Per chi ne viene colpito ogni minuto è prezioso.

Nell’attesa che, a breve, si proceda all’approvazione definitiva della legge che ne favorisce la diffusione in luoghi pubblici e aperti al pubblico, l’amministrazione comunale di Cividale si porta avanti e dota la città di sei kit di cardioprotezione di ultima generazione che saranno collocati nelle aree centrali della città, a cui ne seguiranno altri destinati alle frazioni.

Defibrillatori collegati al 112.

“Oltre ai residenti – spiega Roberto Novelli, vicesindaco di Cividale e componente della commissione Affari sociali della Camera – la nostra città accoglie ogni anno decine di migliaia di turisti. E l’accoglienza di un centro come il nostro si misura anche su queste apparentemente piccole ma invece fondamentali misure a tutela degli abitanti e dei visitatori. Questi nuovi defibrillatori, collegati alla centrale Sores 112 di Palmanova, che si aggiungono a quelli già presenti presso gli impianti sportivi, garantiranno una copertura del territorio che ha pochi termini di paragone in Italia”.

I dispositivi, che si attivano solo dopo aver rilevato un arresto cardiaco, sono dotati di una guida vocale e possono essere utilizzati con l’ausilio da remoto di un operatore del 118.

Cividale testimonial della nuova legge.

“Con questo intervento faremo di Cividale una sorta di testimonial delle disposizioni che saranno legge a breve, quando la Camera approverà in via definitiva il provvedimento di cui sarò relatore. Una legge di civiltà che troverà il nostro Comune già molto avanti nell’attuazione. Così come in caso di arresto cardiaco anche un minuto può essere determinante – conclude Novelli – la tempestività è fondamentale anche nelle scelte amministrative. Questo progetto di importante rilevanza sociale. È stato reso possibile anche grazie alla sensibilità e al contributo economico della banca di cividale Civibank Spa”.

(Visited 110 times, 110 visits today)