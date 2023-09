Cividale, rubate le zucche coltivate nell’orto delle scuole medie Piccoli.

Ignoti ladri hanno fatto irruzione nell’orto scolastico delle medie Piccoli in via Udine, a Cividale, rubando una decina di zucche mature della varietà Mantovana, pronte per essere utilizzate. La dirigente, Francesca Marcolini, ha segnalato l’accaduto sia al commissariato di polizia di Cividale che alla polizia locale.

Il “Progetto Orto,” attivo da circa dieci anni, coinvolge gli studenti e gli insegnanti nella costante manutenzione e cura degli spazi coltivati, anche durante i periodi di sospensione delle lezioni. È probabile che i ladri siano entrati dal retro dell’edificio, che si affaccia su una stradina con scarso traffico. La speranza è che le telecamere di sorveglianza forniscano qualche indizio utile per risalire agli ignoti ladri.

Nel corso dell’anno scolastico in corso, il Progetto Orto coinvolge cinque classi, con circa 100 alunni partecipanti. Le zucche rubate erano destinate a un mercatino che si sarebbe tenuto in ottobre, mentre il resto dei prodotti dell’orto sarebbe stato venduto in primavera.