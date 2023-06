Il monastero di Cividale set del film Little Trouble Girls

Il Little Trouble Girls sarò girato a Cividale.

Cividale del Friuli è stata scelta come location principale per le riprese di un film che avverranno tra il 20 giugno e il 14 luglio 2023 e che sarà ambientato prevalentemente nel complesso monastico di Santa Maria in Valle. Il film, dal titolo provvisorio Little Trouble Girls è diretto dalla regista slovena emergente Urška Djukić, già premiata per il suo lavoro precedente ricevendo l’EFA (European Film Awards) e il Premio César. Si tratta di una coproduzione tra Staragara I.T., casa di produzione cinematografica con sede a Gorizia, SPOK, casa di produzione cinematografica slovena e IZAZOV 365, casa di produzione cinematografica croata.

Little Trouble Girls è un film di formazione, che racconta la storia di un coro giovanile femminile che, in preparazione di un concerto, va in ritiro nel convento di Santa Maria della Valle a Cividale del Friuli, dove la protagonista si trova alle prese con le problematiche tipiche dell’adolescenza. Il film ha ottenuto il contributo del Film Fund da parte di FVG Film Commission – PromoTurismo FVG e la sua realizzazione è stata finanziata dal Ministero della Cultura, di Centri Cinematografici di Slovenia e Croazia, dal Fondo per l’Audiovisivo del FVG, e dal fondo europeo MEDIA.

Il Comune di Cividale del Friuli ha concesso un importante supporto al progetto mettendo a disposizione il Monastero di Santa Maria in Valle e collaborando proficuamente tramite gli uffici Turismo e Tecnico.

Little Trouble Girls è ambientato ai giorni nostri; saranno protagonisti, oltre al Monastero di Santa Maria in Valle, le caratteristiche vie del centro e il Ponte del Diavolo, simbolo della città di Cividale Cividale del Friuli, le rive del fiume Natisone, in particolare le spiaggette di Biarzo e di Tiglio e Muz, le Cascate del Kot e la suggestiva Grotta di San Giovanni D’Antro. Una settantina di persone tra attori, professionisti del settore e maestranze tecniche, italiane e slovene, saranno ospiti della città per un mese di riprese.