Potenziata l’illuminazione pubblica a Cividale, e ora si lavora agli impianti sportivi

Finiti i lavori sull’illuminazione pubblica a Cividale.

Si sono conclusi nei giorni scorsi diversi interventi riguardanti l’illuminazione pubblica a Cividale del Friuli. “Sono stati implementati i corpi illuminanti in Via Vecchia di Palma e in Via Zuccola – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ruolo -, messi in sicurezza tre attraversamenti pedonali lungo Via Perusini e ripristinata l’illuminazione pubblica in Via Tiro a Segno; è stata inoltre potenziata l’illuminazione nel parcheggio fronte Palazzetto in Via dello Sport e quello della stazione delle corriere“.

“A fronte dei tanti interventi effettuati, molti sono ancora da fare – sottolinea l’assessore Ruolo – il Comune continuerà ad investire anche nel 2024 in lavori sulle vie cittadine al fine di garantire un ambiente urbano di qualità che risponda alle esigenze dei residenti e dei visitatori”.

Sul fronte dell’impiantistica sportiva si registrano “nuovi investimenti dell’amministrazione per

migliorare le strutture sportive cittadine – continua Ruolo -; sono stati ultimati gli interventi presso il polo sportivo di Purgessimo con manutenzioni sia ordinarie che straordinarie

presso gli spogliatoi e con l’acquisto delle panchine e delle porte da calcio; presso la rinnovata

palestra della scuola “Manzoni” è stata acquistata ed installata una nuova rete da pallavolo ed,

infine, alla palestra “Martiri della Libertà” sono stati sostituiti i canestri a muro”.

“Anche nel corso del 2024 verranno effettuati ulteriori interventi sull’impiantistica sportiva come la posa del sintetico presso il campo sportivo Walter Marinig di Gagliano, il proseguimento dei lavori di riqualificazione della pista d’atletica, nonché i lavori di efficientamento energetico della piscina e del palazzetto dello sport di via Perusini per i quali sono stati ottenuti importanti contributi dalla Regione” conclude Ruolo.