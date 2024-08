Sabato 7 e domenica 8 settembre in piazza Duomo debutta Cividale sotto le stelle

Musica e sapori s’incontrano sabato 7 e domenica 8 settembre a Cividale, per dare vita a due giorni di concerti, degustazioni e intrattenimento. Protagonisti sul palco di piazza Duomo per ‘Cividale sotto le stelle‘, infatti, saranno Renga e Nek, ma anche la degustazione ‘De gusto – Lo Show dei Sapori’ con special guest Giovanni Cricca. Il progetto artistico è ideato da Mast Icc Sb srl e si è potuto realizzare grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e alla co-partecipazione del Comune di Cividale del Friuli.

Ingresso gratuito su prenotazione per il tour di Renga e Nek

Al concerto – a ingresso gratuito – di Renga e Nek, sabato 7 settembre alle 21, si accede esclusivamente su prenotazione (già attiva al link https://www.de-gusto.it/it/eventi/concerto-renganek-estate-2024.html). La tappa di Cividale arriva dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga ha celebrato 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo otto album d’inediti, un album con orchestra e due dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre un milione di copie vendute, nove certificazioni di platino e nove d’oro. Nel corso della sua carriera ha realizzato più di 1.900 concerti; ha alle spalle nove partecipazioni al Festival di Sanremo, vinto nel 2005 con il brano ‘Angelo’.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali Dalla Strada Al Palco.

Domenica 8 ancora musica e De gusto – Lo show dei sapori

Domenica 8 settembre, a partire dalle 10, piazza Duomo accoglierà De gusto – Lo show dei sapori, una degustazione a cura di De gusto con la collaborazione dell’Associazione Invito a pranzo, l’Associazione Sapori nelle valli e il Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo. Saranno proposte quattro degustazioni di piatti degli agriturismi di Invito a pranzo, accompagnate da un calice di vino.

L’evento sarà accompagnato dalla musica di Luca Sax e DJ Julio Montano, mentre dalle 21, sul palco salirà Giovanni Cricca. Classe 2003, è nato a Rimini e vive a Riccione; cresciuto in una famiglia giramondo di operatori umanitari, ha mosso i suoi primi passi nella musica nel coro giovanile di Sidney (Australia) e si esibisce regolarmente dal vivo dall’età di otto anni, molto spesso da solo, essendo anche ottimo chitarrista e pianista.

Attesa anche per Giovanni Cricca

Nel 2021, insieme a un team di produzione e musicisti, Cricca ha dato vita ai suoi primi brani. Si è iscritto all’Accademia di Sanremo, risultando uno dei vincitori; è stato finalista del Contest Deejay on stage 2022, importante evento estivo organizzato da Radio Deejay a Riccione. Si è, quindi, iscritto al casting di Amici 2022 ed è entrato a far parte della scuola, ottenendo grande successo con i suoi inediti e ampia popolarità. La sua “Se mi guardi così”, che vanta quasi 3.000.000 di streaming solo su Spotify, è uno dei pezzi rimasti nel cuore del pubblico di questa edizione. Nell’estate 2023 ha girato l’Italia per cantare davanti a più di 150.000 persone e firmare, a fine anno, un contratto discografico con Columbia. Il concerto di Cividale è a ingresso gratuito, fino a esaurimento posto.