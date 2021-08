L’apertura pervista a Cividale dal 7 agosto fino a tutto ottobre.

È nota come la “casa più vecchia di Cividale” o “casa dell’orefice” ed è sicuramente uno dei gioielli di Cividale del Friuli.

“Dopo un lungo anno di chiusura causa pandemia, e nell’attesa di possibile futuro progetto di valorizzazione del bene, abbiamo deciso – spiega Angela Zappulla delegata alla Cultura per il Comune – di aprire la Casa Medievale al pubblico nei week end da sabato 7 agosto e fino a tutto ottobre. È infatti intendimento della giunta valorizzare l’immobile e ampliare ulteriormente le opportunità culturali offerte dalla nostra città che, in questo momento, è ricchissima di proposte sia grazie ai concerti quotidiani dei corsi internazionali di perfezionamento musicale con maestri provenienti da tutta Europa, sia grazie alla mostra Incantamenti di Alessandro Romano che sta attirando numerosi visitatori oltre che nelle piazze anche in Monastero di Santa Maria in Valle dove l’altro giorno sono stati sfiorati i 300 ingressi in un giorno”.

Fino al 31 ottobre, pertanto, la Casa Medievale sarà visitabile gratuitamente il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (per informazioni 0432710460). Il servizio museale è stato affidato ad una ditta esterna che dovrà gestire gli ingressi, il protocollo Covid e l’accesso tramite green pass.

