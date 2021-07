La scultura rovinata a Cividale.

Danneggiata una delle opere di Alessandro Romano esposte in piazza Paolo Diacono a Cividale. Si tratta del Minotauro, scultura esposta per la celebrazione del decennale Unesco, a cui è stata mozzata la coda.

In questo momento le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio, per capire cosa è successo. La denuncia non è stata ancora sporta ma lo sarà probabilmente nei prossimi giorni.

Le ipotesi sono varie, dall’atto vandalico al danneggiamento senza intenzione. Comunque, divieti di toccare le sculture esposte in piazza sono già stati affissi per evitare futuri fraintendimenti.

