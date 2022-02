L’intervento ai marciapiedi di Cividale.

Completato l’intervento di sistemazione e abbattimento delle barriere architettoniche sul marciapiede di via Gemona a Cividale “dove durante il prossimo autunno – spiega Giuseppe Ruolo assessore ai Lavori Pubblici – verranno messi a dimora ventidue nuovi alberi in sostituzione delle sedici piante già rimosse per motivi di sicurezza”. “Si tratta di una zona strategica per la presenza del polo scolastico delle scuole superiori, ad alto flusso di traffico veicolare e pertanto attentamente monitorata dalla Giunta; doverosi, quindi, gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche”, ha aggiunto l’assessore.

Il Comune ha realizzato anche altri lavori di sistemazione di marciapiedi. È stato rifatto il marciapiede di Via Bottego e si sono conclusi anche i lavori di manutenzione e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Rualis. “Gli interventi in programma a partire dalle prossime settimane riguarderanno i marciapiedi di Via Trento e Via Mor. A breve partiranno anche i sondaggi in piazza San Francesco – conclude Ruolo – ed entro l’anno saranno realizzati la sistemazione e il rifacimento dei marciapiedi di Via Luinis e di una parte di Via Marconi”.

