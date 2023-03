Gli interventi in Friuli a causa del forte vento: la zona più colpita è quella di Cividale.

Il forte vento sta creando alcuni disagi anche in Friuli, dove si registrano parecchi interventi per alberi caduti e danni nelle zone di Udine Codroipo e Manzano, anche se al momento la zona più colpita è quella di Cividale del Friuli. In campo i vigili del fuoco di Udine, Cividale, Cervignano e Codroipo.

La situazione a cividale.

Su attivazione della polizia locale, i volontari di protezione civile di Cividale del Friuli stanno intervenendo lungo la viabilità di ingresso nord alla Città Ducale per la rimozione di un grosso ramo rovinato su una automobile posteggiata all’interno della quale non c’erano persone.

A causa del forte vento i volontari della protezione civile sono intervenuti anche per la messa in sicurezza della copertura parzialmente divelta di un tunnel di protezione di balle di fieno, in prossimità di un istituto educativo, i volontari sono intervenuti a supporto e su richiesta dei Vigili del fuoco per quanto di competenza.

Le squadre dei volontari di Pc di Cividale in questo momento sono uscite in monitoraggio territorio per assicurarsi non vi siano altre criticità risolvibili per quanto di competenza.