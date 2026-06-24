L’educazione all’imprenditorialità entra nelle scuole medie: il progetto pilota a Codroipo

L’educazione all’imprenditorialità entra anche nelle scuole medie. Si è concluso all’istituto “G. Bianchi” di Codroipo il primo percorso formativo dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai concetti di impresa, innovazione e lavoro di squadra attraverso attività pratiche e laboratoriali.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto FSE AttivaScuola, rappresenta una nuova tappa del percorso promosso da TEC4I FVG, hub regionale per l’innovazione, che da anni sviluppa progetti per rafforzare il legame tra scuola, formazione e sistema produttivo.

Un percorso pensato per gli studenti più giovani

Il progetto è stato costruito su misura per ragazzi delle scuole medie, utilizzando un linguaggio semplice e attività basate sul lavoro di gruppo. Durante il percorso gli studenti hanno imparato a individuare un problema, immaginare possibili soluzioni, organizzare le attività e collaborare con i compagni per sviluppare un’idea.

L’obiettivo non è formare futuri imprenditori in senso stretto, ma sviluppare competenze trasversali come spirito di iniziativa, capacità progettuale, collaborazione e problem solving, oggi considerate fondamentali in qualunque percorso scolastico e professionale.

“Così l’imprenditorialità diventa accessibile”

Per Giovanni Barbetta, curatore del progetto, lavorare con studenti così giovani richiede un approccio completamente diverso.

“Portare l’educazione all’imprenditorialità alle scuole medie significa cambiare completamente prospettiva e metodo. Con studenti così giovani serve partire da attività concrete, piccole sfide di gruppo e situazioni pratiche che aiutino a ragionare su organizzazione, risorse limitate, prove ed errori. È in questo modo che concetti come collaborazione, spirito di iniziativa e capacità progettuale diventano più accessibili.”

Dai territori montani agli istituti superiori

Questo progetto è solo l’ultimo dei tanti che TEC4I FVG porta avanti per rafforzare il rapporto tra formazione, innovazione e sistema produttivo. L’hub regionale dispone infatti di un team dedicato allo sviluppo di percorsi di educazione imprenditoriale e orientamento, con attività calibrate in base all’età degli studenti, al contesto scolastico e agli obiettivi formativi.

La sfida non riguarda solo l’età degli studenti, ma anche i territori in cui questi percorsi riescono ad arrivare. Tra le iniziative già realizzate figura anche il progetto “Aghis Limpidis e Mons di Pas”, finanziato con fondi PNRR e promosso dai Comuni di Ampezzo, Socchieve e Preone, che ha coinvolto gli studenti dell’ISIS Paschini di Tolmezzo in un laboratorio dedicato all’imprenditorialità nel settore enogastronomico e allo sviluppo di nuove opportunità per i territori montani.

I prossimi progetti

L’attività proseguirà anche dopo l’estate. A settembre prenderà il via il percorso PCTO “Startup Cooperativo”, sviluppato da Confcooperative FVG con il supporto operativo di TEC4I FVG.

L’obiettivo sarà continuare ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e dell’impresa, valorizzando le competenze personali, la conoscenza del territorio e le opportunità offerte dal tessuto economico regionale.