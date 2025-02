La stella della musica italiana in concerto in Friuli: Giorgia a Villa Manin

Il concerto di Giorgia nell’estate di Villa Manin.

Dopo un 2024 straordinario tra musica, TV e cinema, Giorgia torna a incantare il pubblico con un 2025 ricco di appuntamenti; l’artista, in gara al Festival di Sanremo con il brano La cura per me, celebra i 30 anni di Come saprei con il tour Come saprei live 2025: tra le date più attese spicca l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia, in programma il 21 luglio 2025 nella splendida cornice di Villa Manin a Codroipo.

I biglietti per il concerto di Giorgia a Villa Manin (inizio ore 21.30) sono disponibili dal 7 febbraio alle ore 18.00 sul circuito Ticketone. L’evento è organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo. Per informazioni e punti vendita autorizzati, visita www.azalea.it.

Giorgia è una delle artiste più amate dal pubblico italiano e tra le favorite del Festival di Sanremo 2025. La cura per me, scritta da Blanco e Michelangelo insieme a Giorgia, è già disponibile in pre-save e pre-add in versione digitale e in pre-order nel formato esclusivo 45 giri. Nella serata delle cover, Giorgia duetterà con Annalisa sulle note di Skyfall di Adele, promettendo un’interpretazione indimenticabile.

Dopo il tour estivo, la festa continua nei palasport: da novembre 2025, la cantautrice romana si esibirà nelle principali città italiane, regalando emozioni al suo pubblico.

Una carriera tra successi e collaborazioni internazionali

Dal debutto nel 1994 con l’album Giorgia e il successo E poi, fino alla vittoria a Sanremo 1995 con Come saprei, Giorgia ha collezionato dischi di platino e brani iconici come Gocce di memoria, Di sole e d’azzurro e Quando una stella muore. Ha collaborato con artisti del calibro di Pavarotti, Ray Charles e Alicia Keys, e nel 2018 ha reso omaggio a Mina con l’album Pop Heart. Nel 2023 è tornata a Sanremo con Parole dette male e ha pubblicato l’album Blu. Nel 2024 ha sorpreso il pubblico debuttando come conduttrice di X Factor.