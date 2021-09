Il presidente Mattarella alla festa per i 60 anni delle Frecce Tricolori.

Non ha voluto far mancare la sua vicinanza e l’apprezzamento. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha raggiunto Rivolto per la festa dei 60 anni delle Frecce Tricolori. Atterrato in Friuli alle 16.35, si è gustato l’emozionante show offerto dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale, vero orgoglio italiano.

Al termine dell’esibizione mozzafiato che ha visto impegnati i 10 velivoli nella base di Rivolto, il Capo dello Stato è sceso in pista per salutare e ringraziare uno a uno tutti i piloti, prima della tradizionale foto di rito.

Oltre a Mattarella, a Rivolto è salito anche il ministro alla Difesa, Enrico Guerini. “Non servono parole dopo questo spettacolo straordinario – ha detto -. Ho visto tanta partecipazione e affetto manifestati in modo spontaneo dalla gente per le Frecce Tricolori. L’esibizione ha mostrato competenze ad altissimo livello e grande tecnologia. Ho visto i risultati di 60 anni di storia da guardare con orgoglio e rispetto”. Guerini ha poi ricordato il sorvolo dell’abbraccio tricolore nei tempi più difficili della pandemia, un messaggio di speranza trasmesso in un momento storico difficile. Le Frecce Tricolori sanno sempre emozionare.

