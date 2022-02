L’incendio in una casa di Codroipo.

Il divano ha preso fuoco, ieri poco dopo la mezzanotte. E in un’abitazione di via Pardo a Codroipo è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari del distaccamento del comune, che hanno subito spento le fiamme e aiutato la proprietaria di casa, rimasta leggermente intossicata. È stata trasportata in ospedale per accertamenti dall’ambulanza del 118. I vigili del fuoco si sono occupati, quindi, della messa in sicurezza della casa. Le cause dell’incendio, verosimilmente di tipo accidentale, sono in corso di accertamento.

