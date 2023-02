Incidente a Codroipo, scontro tra 2 auto: una finisce nel fosso

L’incidente a Codroipo sulla strada che porta a Passariano.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Codroipo, sulla strada provinciale che porta a Passariano. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e una vettura e finita nel fossato.

Tre i feriti nello scontro: i due occupanti dell’auto finita nel fosso e una persona rimasta incastrata nell’altra auto che è stata liberata dai vigili del fuoco volontari di Codroipo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di San Vito al Tagliamento che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte: nessuna è comunque grave. Presente anche la polizia locale che si è occupata dei rilievi