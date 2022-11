La morte di Gian Franco Tonizzo.

Nella mattinata di ieri si è spento a 52 anni nella sua abitazione Gian Franco Tonizzo. All’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco è stato solamente constatato il decesso: nonostante la tempestiva chiamata, per Gian Franco non c’è stato nulla da fare.

Il codroipese aveva gestito per nove anni il Doge di Villa Manin, rapporto interrotto per attriti con l’Ente Regionale, e il ristorante Ai Gelsi. Come parte della Società gestione alberghi srl aveva iniziato anche dei lavori di riqualificazione nell’hotel Belvedere di Codroipo, con un occhio di riguardo nei confronti di eventi culturali. Dopo gli ultimi eventi Tonizzo, assieme alla sua famiglia, si era tuffato nella gestione di un agriturismo a Valvasone.

Sono stati in molti, a partire dalla moglie e dalle figlie, che hanno espresso le loro parole di cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’imprenditore, affidandosi anche a un post sui social.