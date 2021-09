Soddisfazione in Friuli per la festa dei 60 anni delle Frecce Tricolori.

“Un’eccellenza della quale il Friuli Venezia Giulia non può che essere orgoglioso, in quanto rappresenta i valori più alti del nostro Paese e della nostra Regione: la professionalità impeccabile, la competenza tecnologica di massimo livello, la capacità di essere una squadra vincente, lo spirito di sacrificio e il senso del dovere che devono essere il cemento di ogni attività umana che punta ad andare lontano”. È questo il messaggio lanciato da Massimiliano Fedriga, governatore del Fvg, in occasione dell’odierna festa per i 60 anni delle Frecce Tricolori.

Un traguardo celebrato in tutta la regione e che ha acceso i riflettori nazionali sul Friuli Venezia Giulia. “Non posso che manifestare grande felicità per la nostra regione ed esprimere parole di sincero apprezzamento davanti alla capacità di organizzare un happening di questo genere da parte dell’Aeronautica militare, del 2° Stormo di Rivolto e della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan)” ha invece sottolineato Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale Fvg.

Una grande festa che ha coinvolto tutto il territorio, non soltanto i fortunati 8.500 che hanno potuto assistere dal vivo all’evento.

