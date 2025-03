Rivolto celebra i 102 anni dell’Aeronautica Militare: “Legati da rispetto e amicizia”

A Rivolto, la cerimonia per i 102 anni di Aeronautica Militare.

Un segno di vicinanza, rispetto e amicizia nei confronti dell’Aeronautica Militare e di tutti gli uomini e le donne che, con dedizione e spirito di servizio, operano per il bene del Paese. Con queste parole, il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha voluto rendere omaggio all’Arma Azzurra in occasione della cerimonia celebrativa per i 102 anni della sua fondazione, svoltasi presso l’aeroporto di Rivolto.

“Un anniversario importante – ha sottolineato Bordin – non solo per ricordare un glorioso passato, ma anche per riconoscere l’impegno attuale dell’Aeronautica nel garantire la sicurezza e nell’offrire servizi fondamentali al territorio. Non dobbiamo mai dimenticare il valore e il ruolo delle istituzioni, militari e civili, chiamate a collaborare per garantire ai cittadini ciò di cui hanno bisogno”.

Un concetto ribadito anche dal comandante del 2° Stormo, colonnello Giovanni Lodato, che nel suo intervento ha ricordato le numerose attività svolte a servizio della collettività. Tra queste, il trasporto d’urgenza per il centro regionale trapianti, il supporto all’elisoccorso 118 con base a Campoformido, il sostegno alla protezione civile in caso di calamità e la veglia meteorologica. Oltre a questi compiti, l’Aeronautica Militare continua a svolgere la sua missione primaria: la difesa dello spazio aereo, sia in ambito nazionale che internazionale.

Alla cerimonia, iniziata con l’alzabandiera e gli onori ai caduti, hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui i sindaci dei Comuni del territorio e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. Non ha voluto mancare la medaglia d’oro al valor militare, la 101enne Paola Del Din.