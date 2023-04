A Villa Manin mille bambini per il Rugby Tag.

Il Comitato FVG della Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con l’ASD OverBugLine Rugby Codroipo, organizza la 2a edizione dell’evento “Tagghiamo la Scuola FVG”, dalle 9 della mattina di oggi, venerdì 28 aprile 2023. A conclusione di un percorso che da ottobre ad aprile ha realizzato una collaborazione con le scuole per diffondere la conoscenza del rugby, utilizzando la versione “Rugby TAG“, presso le scuole primarie di 1° grado (per classi quarte e quinte) e secondarie di 1° grado del Friuli Venezia Giulia.

La disciplina Rugby Tag è una forma di rugby senza contatto, molto colorata e divertente, disciplinata e rispettosa, da giocare senza rischi. Il placcaggio è sostituito dalla presa del tag, cioè una striscia di tessuto appesa alla cintura. Poche semplici regole e si può giocare anche in palestra, in squadre composte di cinque giocatori, anche miste.

L’evento si svolgerà, presso il parco di Villa Manin a Passariano di Codroipo, dalle 9 alle 12: una manifestazione sportiva non competitiva in cui ben più di 1.000 studenti, provenienti dai principali istituti comprensivi di tutta la regione a bordo di bus messi a disposizione dalla Federazione Italiana Rugby. Gli scolari saranno accompagnati fino a villa Manin e riaccompagnati a scuola entro la fine dell’orario scolastico; ognuno dei partecipanti riceverà una t-shirt celebrativa e tutte le scuole saranno dotate di un kit per il gioco del Rugby TAG per le future attività sportive.

Dopo mesi di allenamento nelle palestre delle scuole grazie agli allenatori professionisti del FIR FVG, nel nobile giardino dogale saranno allestiti ben otto campi da gioco, sui quali studenti e studentesse disputeranno gli incontri di Rugby TAG. Nelle pause tra una partita e l’altra, i giovani atleti potranno provare le altre attività proposte. Oltre a tutto il mondo del Rugby con la mostra Fango e Sudore – maglie da rugby storiche – in collaborazione con il Museo del Rugby di Artena (Roma), la presentazione del libro “Il Rugby prima del sei nazioni” di Cristian Lovisetto, Davide Macor e Andrea Pelliccia che si terrà sabato nella sala riunioni di Villa Manin, saranno allestiti anche campi da gioco di mostrativi per altre discipline sportive e i simulatori di volo messi a disposizione dall’istituto “Nobile” Aviation College di Fagagna, tutto negli spazi di Villa Manin.

Per festeggiare tutti gli studenti presenti, in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, ci sarà il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori su Villa Manin, durante la manifestazione. Il testimonial della manifestazione è Giacomo Nicotera, atleta triestino della Benetton Treviso e della Nazionale Italiana di Rugby, ma purtroppo non sarà fisicamente presente a Codroipo giacché impegnato in Francia per la semifinale di CHALLENGE CUP a Tolone (Toulon).