Conclusa “Sapori Pro Loco” a Villa Manin di Passariano, a Codroipo: oltre 50mila presenze nei due fine settimana.

Si è conclusa “Sapori Pro Loco – Tipicità Gusto Tradizioni”, la grande manifestazione giunta alla sua 21ma edizione che ha permesso di degustare le specialità enogastronomiche tipiche del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano nel Comune di Codroipo per due weekend.

“La nostra proposta – ha commentato Pietro De Marchi presidente del Comitato regionale delle Pro Loco Fvg che ha organizzato la rassegna – è stata ancora una volta molto apprezzata dal pubblico. Nei prossimi giorni faremo dei bilanci più dettagliati ma grazie anche a condizioni meteo favorevoli, possiamo dire che sono state almeno 50 mila le presenze nei due fine settimana di Sapori Pro Loco. Un grazie di cuore alla Regione, agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, a partire dagli oltre 500 volontari attivi durante la manifestazione. Da qui partiamo per l’avvio dell’estate, stagione d’eccellenza per le sagre in Friuli Venezia Giulia“. Sono state 23 le Pro Loco che hanno proposto una 60ina di piatti tipici insieme a vini e birre regionali.