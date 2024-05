Gli appuntamenti di Sapori Pro Loco.

Al via il secondo fine settimana di “Sapori Pro Loco – Tipicità Gusto Tradizioni”, la grande manifestazione giunta alla sua 21ma edizione e, che come sempre permette di degustare le specialità enogastronomiche tipiche del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano di Codroipo. Appuntamento il 24-25-26 maggio. Stand enogastronomici aperti sabato 18 dalle 12, domenica 19, sabato 25 nonché domenica 26 a partire dalle ore 10 (quindi sia per pranzo che per cena). Mentre venerdì 24 maggio i chioschi apriranno dalle ore 18.

Sono 23 Pro Loco del territorio regionale (in questo secondo weekend arriva anche quella di Pravisdomini con Leccalecca di Frico, Spiedo a legna e Crostata di cotogna) che proporranno oltre 60 piatti, più vini e birre regionali all’interno di un ricco programma di eventi collaterali per un totale di oltre 40 appuntamenti.

Tra gli appuntamenti di questi giorni all’area Io sono FVG da segnalare domenica 26 maggio alle 18 “Corso Trieste”, presentazione del libro – scritto insieme al fratello Fabio – da Tommaso Zanello noto a tutti come Er Piotta: il rapper romano, come il cognome denota, ha origini friulane. Nell’evento eccezionale per celebrare il 30mo anniversario di costituzione del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, dialogherà di Roma e Friuli con Gabriella Cecotti. E inoltre mercatini, eventi per famiglie, visite guidate, concerti e per lo sport la possibilità di provare il softball in vista dei mondiali che quest’estate si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia.

Degustazioni guidate.

In tema enogastronomico, da ricordare nell’ area Io sono Friuli Venezia Giulia – Spazio Incontri numerose degustazioni guidate con partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. Prenotazione sul sito dell’evento.

Venerdì 24 maggio alle 18, Sorsi di conoscenza: un viaggio nei segreti del vino: un incontro che permetterà di esplorare il cuore e l’anima del Friuli Venezia Giulia attraverso i suoi vini autoctoni: ogni sorso di queste gemme enologiche racconta la storia millenaria di questa terra, dove tradizione ed innovazione si fondono in armonia. Dai profumi freschi dei bianchi come il Friulano e la Ribolla Gialla, alle note avvolgenti dei rossi come il Refosco dal Peduncolo Rosso e lo Schioppetino. A cura di PromoTurismoFVG.

Sabato 25 maggio alle ore 10.30 Olio: dalla terra al suo palato – un laboratorio di degustazione alla scoperta dell’olio friulano. Assaporare l’olio friulano significa immergersi in una tradizione secolare, testimone del legame profondo tra l’uomo e la terra e lasciarsi avvolgere da un’esperienza sensoriale indimenticabile, ricca di gusto e genuinità. A cura di PromoTurismoFVG.

Alle ore 12 Confetture e composte: la natura in dispensa – un laboratorio di degustazione. La nostra regione è caratterizzata dalla presenza di molte piccole produzioni gastronomiche locali di qualità che rappresentano, da alcuni anni, un settore in grande espansione; una grande risorsa per i consumatori sempre più esigenti e per i turisti desiderosi di autenticità in gusti e sapori di terre lontane. A cura di Pro Loco ProPorcia, Agrifood Fvg e produttori locali a marchio Io sono FVG.

Alle 18 Esplorando sapori autentici – Laboratorio di formaggi, succo di mela e kombucha. Un laboratorio per esplorare l’eccezionale diversità di formaggi friulani con una selezione di pregiate delizie: il morbido Formaggio Asìno Classico, la raffinata selezione Furlan e l’insuperabile Formai dal Cit. Accompagnano questo tesori caseari il succo di mela dalle note fresche e fruttate, la rinfrescante kombuscha e l’armonioso vino spumante e fermo. L’incontro tra i formaggi e le bevande offre un’esperienza gustativa senza pari, dove i sapori genuini del territorio si fondono in un’armoniosa sinfonia per deliziare i sensi e soddisfare il palato. A cura di PromoTurismoFVG.

Domenica 26 maggio alle 12 la degustazione guidata dei vini del 10° Concorso Filari di Bolle. Il concorso, volta a decretare i migliori Spumanti della Regione Friuli Venezia Giulia, ha l’obiettivo di valorizzare la qualità e l’eleganza di un prodotto riconosciuto e premiato a livello internazionale. Per l’edizione 2024, una giuria più ampia rispetto alle precedenti edizioni, dal respiro interregionale con anche giurati qualificati da Veneto e Trentino Alto Adige al fianco di sommelier ed enologi regionali: insieme hanno degustato oltre 60 vini in concorso per infine decretare i vincitori delle 4 categorie: Premio Metodo Charmat Prosecco Doc, Premio Metodo Charmat Ribolla Gialla, Premio Metodo Charmat e Premio Metodo Classico. A cura di Pro Casarsa, in collaborazione con A.I.S. FVG – Associazione Italiana Sommelier.

Appuntamento finale sempre domenica 26 maggio con Le Birre artigianali del FV alle 16.30.

Degustazione guidata delle birre artigianali presenti nella Birroteca di Sapori Pro Loco

L’antica arte di produrre birra in Friuli Venezia Giulia viene oggi riscoperta con la creazione di birrifici artigianali che danno vita a birre straordinarie Gli ingredienti sono quelli di sempre, ma ogni birra è unica, il frutto di antichi sistemi e della fantasia di nuovi mastri birrai. A cura dell’Associazione Artigiani Birrai FVG e Pro Loco Rivolto.

Eventi per bambini e famiglie.

Sabato 25 maggio alle ore 16.30, con ritrovo nella Barchessa di Levante (Ufficio IAT-Informazione ed Accoglienza Turistica), il collaudato evento Caccia al tesoro nel parco di Villa Marin. Sarà possibile visitare Villa Manin e le sue mostre, mentre i bambini dai 6 ai 12 anni parteciperanno alla Caccia al Tesoro. Gadget finale e gustose frittelle di mele ai piccoli partecipanti. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura di ERPAC FVG e Arteventi Soc. Coop.

Mostre e cultura.

Sabato 25 maggio alle 16.30 le Premiazioni del 10° Concorso artistico fotografico I presepi del Friuli Venezia Giulia nell’area “Io sono Friuli Venezia Giulia” -spazio Incontri. Vengono premiati i primi 3 classificati, risultati vincitori su oltre 100 partecipanti. A cura di Unpli Fvg Aps e Messaggero Veneto.

Domenica 26 maggio alle 9.30 la presentazione del volume Alberodonti d’Italia di Tiziano Fratus, nell’area Io sono Friuli Venezia Giulia -Spazio Incontri. Nell’ambito della rassegna di incontri Parole a Colazione. Dialoga con l’autore Gabriella Cecotti. Letture a cura di Alessandro Maione. A seguire visita guidata al Parco di Villa Manin con l’autore. Prenotazioni su www.eventbrite.it (Parole a Colazione a Sapori Pro Loco). A cura di Comune di Rivignano Teor e Nuovo Bistrot Del Doge.

Sempre domenica 26 maggio alle 18 la presentazione del volume Corso Trieste di Fabio e Tommaso Piotta Zanello (area Io sono Friuli Venezia Giulia – Spazio Incontri). Tommaso Piotta Zanello dialoga e racconta di Roma e del Friuli con Gabriella Cecotti. Un appuntamento eccezionale per celebrare il 30mo anniversario di costituzione del P.I.C.-Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli.

Visite guidate e mercatino.

Proseguono le visite guidate gratuite al parco di Villa Manin in programma durante i festeggiamenti con ritrovo alla Barchessa di Levante (Ufficio Iat-Informazioni ed Accoglienza Turistica): sabato 25 maggio alle 10.30. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura di ERPAC FVG.



Il 25-26 maggio alle 15 la visita guidata La Villa dell’Ultimo Doge di Venezia con partenza dalla Barchessa di Levante, Ufficio IAT-Informazioni ed Accoglienza Turistica. Acquisto ticket visita guidata su www.turismofvg.it 8 euro (gratis con FVG Card). Ticket entrata Villa Manin 4 euro. A cura di PromoTurismoFVG. Sabato 25 maggio e domenica 26 maggio dalle 9 alle 19 nell’area festeggiamenti si terrà il Mercatino dell’artigianato e della creatività. A cura di Omael Planner.

Sport e camminate.

Sabato 25 maggio e domenica 26 dalle 10 alle 16 sarà possibile provare il Softball nel mega gonfiabile e prepararsi a tifare l’Italia durante il Mondiale che sarà ospitato il prossimo mese di luglio a Castions di Strada. In collaborazione con ASD Castionese Softball Club, Federazione Italiana Baseball Softball e in collaborazione con Comune di Castions di Strada, ASD Castionese Softball Club e Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Inoltre domenica 26 maggio la camminata libera con conduttore Uisp Dal parco di Villa Manin al parco delle Risorgive di Codroipo. Ritrovo alle 10 alla Barchessa di Levante, Ufficio IAT-Informazioni ed Accoglienza Turistica. Info udine@uiso.it / 347 7550430. A cura di U.I.S.P. Comitato Territoriale Udine Aps – Unione Italiana Sport Per tutti.

Musica

Nell’Area Spettacoli e ad ingresso gratuito queste le proposte musicali:

Venerdì 24 maggio il concerto Strong – Robbie Williams Tribute Band. Una travolgente serata quale omaggio ad uno dei più grandi cantautori pop britannici, in attività dai primi anni Novanta, prima con i Take That e poi come solista.



Sabato 25 maggio dalle 19 nell’Area Io sono Friuli Venezia Giulia – Spazio Incontri l’esibizione del talentuoso ed eclettico violinista e compositore triestino Pierpaolo Foti che interpreterà un repertorio di brani moderni, classici e rock. In consolle il DJ Daniele Crucil. Alle 21 Let’s go! Music Fest, organizzato da Angel’s Wings Recording Studio. Lady V, KOI, Carlo Ponte, Andrea Cia, Rue de Paradis, Franz Merkalli e Tellurika: artisti di talento, diversi per genere e stile, ma complementari tra loro, uniti da Alessandro Poma Pomarè, presentatore coinvolgente e carismatico che accompagnerà il pubblico in questo galvanizzate viaggio musicale.



A chiudere i festeggiamenti, domenica 26 maggio alle 20.30 il concerto dei Green Waves. Cinque musicisti, provenienti da percorsi diversi, ma con la comune passione per la musica Irlandese, celtica e per le contaminazioni etniche: dal bodhran irlandese che dialoga con le percussioni mediorientali, al suono della chitarra flamenca che dialoga con il violino, alla gaita Galiziana che dialoga con il clarinetto, alla fisarmonica assieme al tin whistle con arrangiamenti musicali che spaziano dal jazz ai mondi medio orientali del flamenco arabo.