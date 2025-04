A Villa Manin torna Lo scrigno del Doge, sei giornate tra antiquariato e mestieri antichi

L’appuntamento con l’antiquariato torna a Villa Manin.

Tradizione, arte e saper fare si incontrano a Villa Manin con il ritorno de “Lo scrigno del Doge”, un appuntamento che punta a trasformare l’antica residenza dogale veneziana in un polo dinamico di cultura, formazione, produzione e fruizione. A rilanciare l’iniziativa, con un calendario di sei eventi tra il 25 aprile 2025 e il 6 gennaio 2026, è la Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Aries – Azienda Speciale della Camera di Commercio Venezia Giulia, e l’esperto di collezionismo Lucien Zinutti, incaricato di garantire un livello qualitativo all’altezza del prestigioso sito.

L’iniziativa.

“Villa Manin oggi è molto più di un monumento – ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil – è un simbolo vivo della nostra identità culturale, che torna ad ospitare eventi di valore internazionale dopo anni di restauri e importanti investimenti regionali”. Dalla musica classica a quella pop, fino alle esposizioni d’arte e alle iniziative transfrontaliere, la villa è tornata ad essere punto di riferimento per la cultura nell’area Alpe Adria.

“Lo scrigno del Doge” non sarà un semplice mercatino: oltre 100 espositori selezionati popoleranno le Esedre e la piazza centrale della villa con oggetti unici, proposte di antiquariato e produzioni artigianali di pregio. Il tutto arricchito da incontri tematici sul collezionismo, dimostrazioni dal vivo di antichi mestieri (intagliatore, organaro, calzature tipiche friulane, borse e orecchini fatti all’uncinetto, cestini vimini e cappelli, scultore, maniscalco, fabbro) e momenti conviviali con degustazioni e tour in carrozza. Un mix perfetto per attrarre appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età.

Il programma de Lo scrigno del Doge a Villa Manin.

Tra gli appuntamenti clou del primo evento, il 25 aprile:

Ore 11.30, Barchessa di Ponente: “Conversazioni sul collezionismo” con Giuseppe Patitucci, Paola Pavan, Vincenzo Sogaro e Lucien Zinutti, moderati da Isabella Reale.

Ore 12.00: vin d’honneur con Alessandro Rosa, noto volto della trasmissione “Cash or Trash”.

Durante tutta la giornata: tour gratuiti in carrozza, laboratori artigianali dal vivo e piatti tematici proposti da ristoranti e trattorie del territorio.

Le date successive sono state pianificate in corrispondenza di festività per incentivare il turismo e la scoperta dell’area: 2 giugno, 28 settembre, 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio 2026. Le giornate inizieranno alle 9 e si consluderanno al tramonto. Per programma completo e aggiornamenti: www.scrignodeldogemanin.it