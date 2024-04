Le prime finaliste di Miss Universe FVG.

Francesca, Margherita e Milena sono le prime finaliste regionali per Miss Universe. Domenica 21 aprile nella piazza di Codroipo durante l’evento “Naturalmente facciamo ecosistema” si è svolta la prima tappa di Miss Universe FVG del 2024 con Gran Galà di Moda. Un evento promosso dal comune di Codroipo che ha coinvolto numerosi commercianti.

Sul palco si sono esibiti gli allievi della Accademia Internazionale del Musical di Udine, madrine dell’evento Martina Marinelli finalista nazionale di Miss Universe e Federica Iacopino Miss Universe FVG 2023. Preziosa la presenza dell’associazione IoTuNoiVoi – associazione donne insieme che ha fatto un intervento sulla violenza di genere.

Tra le 16 concorrenti che hanno partecipato si sono qualificate alla finale regionale: Francesca 20 anni di Udine studentessa universitaria con la passione per l’equitazione, Margherita 18 anni di Povoletto pasticcera con il sogno nel cassetto di lavorare nel mondo dello spettacolo e Milena 18 anni di Udine vorrebbe laurearsi in giurisprudenza per aiutare le donne vittime di violenza.