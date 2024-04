Truffa ai danni di un’anziana di Codroipo.

Nonostante se ne parli, quella delle truffe agli anziani pare una piaga inarrestabile, anche perché gioca spesso sui sentimenti dei legami famigliari e sfrutta delle false figure istituzionali, come ad esempio le forze dell’ordine: vittima dell’inganno, questa volta è una donna di 78 anni di Codroipo.

La signora, nella mattinata di ieri 9 aprile, è stata contattata da un sedicente carabiniere (ovviamente falso) che l’ha avvisata che il figlio aveva avuto un incidente e che avrebbe dovuto pagare per evitargli il carcere. Poco dopo, un complice si è presentato a casa sua come avvocato e si è fatto consegnare preziosi in oro per 5mila euro.

truffa ad anziani, successa ieri a codroipo nella mattina. Una donna del 46, di l’ì ha denunciato che una persona spacciandosi per un cc l’ha contatatto figlio causato incidente, complice si presentava a casa sua come avvocato e si è fatto consegnare preziosi in oro per 5mila euro.