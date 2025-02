Simone Bortolus in finale al concorso per la miglior colomba artigianale.

Il pastry chef friulano Simone Bortolus è tra i finalisti di “Divina Colomba 2025”, il concorso nazionale che premia le migliori colombe artigianali d’Italia. Tra 173 pasticceri in gara, il titolare della Pasticceria Dolcevita di Codroipo è l’unico rappresentante del Friuli Venezia Giulia ad accedere alla finale, in programma l’11 marzo alla Fiera del Levante di Bari.

Bortolus si contenderà il titolo nella categoria “Miglior Colomba Artigianale Salata”, un ambito che unisce tradizione e innovazione. Solo cinque finalisti sono stati selezionati per questa sezione, accanto ai 15 per la “Colomba Tradizionale” e ai 10 per la variante al cioccolato.

“Per me è un gran onore essere stato selezionato tra i 5 finalisti nella categoria Colomba salata – commenta Simone Bortolus -. La mia creazione è frutto del lavoro di squadra con i miei collaboratori ed stata realizzata utilizzando unicamente prodotti del territorio della nostra splendida regione. Confido che questo dolce possa far conoscere ad un vasto pubblico le eccellenze del Friuli Venezia Giulia” chiosa il pastry chef.

La competizione decreterà il miglior lievitato pasquale d’Italia grazie a una giuria di esperti del settore. Per il pasticcere di Codroipo si tratta di un nuovo riconoscimento in una carriera già costellata di successi, che lo ha visto più volte tra i migliori produttori di panettoni artigianali del Paese (tra cui il terzo posto, nel 2020, al Concorso “Una mole di Panettoni” di Torino nella categoria “Panettone Salato” con la sua creazione con lo Speck di Sauris, Cipolla Rossa di Cavasso e della Val Cosa, formaggio Latteria della latteria di Pradis).

Simone ha aperto la pasticceria Dolcevita assieme a suo fratello Marco; il locale, dove è possibile degustare una vasta scelta di prodotti, fa parte di “Etica del Gusto Ets”, l’associazione senza scopo di lucro che raggruppa una trentina di artigiani del Friuli Venezia Giulia e non, impiegati nei settori della pasticceria, gelateria, panificazione e cioccolateria e di “Io sono FVG”, il marchio che viene conferito alle imprese del Friuli Venezia Giulia che si impegnano nella sostenibilità ambientale, economica e sociale.