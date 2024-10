Non risponde al campanello, trovato senza vita nel suo letto

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in casa sua a Codroipo.

Tragedia a Codroipo, dove un uomo di 58 anni è stato trovato morto nel suo letto. A dare l’allarme era stato un familiare, che martedì 1 ottobre, intorno alle 8.30, si era recato presso l’abitazione dell’uomo per accompagnarlo a una seduta di dialisi in ospedale.

Non ricevendo risposta alla porta, che risultava chiusa dall’interno, e dopo diversi tentativi falliti di contattarlo telefonicamente, ha chiamato il Nue 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Codroipo, che sono riusciti a entrare nell’appartamento in via Giuseppe Verdi. Una volta all’interno, i soccorritori hanno trovato l’uomo disteso nel letto. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Si ipotizza una morte naturale. Sul posto anche i carabinieri.