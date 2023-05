Incidente a Cordenons.

Una ragazza di circa 30 anni di età è stata soccorsa dai sanitari questa mattina, intorno alle 10, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Cordenons, in località Parareit, lungo la ex provinciale 51.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati, per quanto di competenza, gli agenti della Polizia di Stato) la giovane donna ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finita in un fossato a bordo strada.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli inferimieri della Sores hanno inviato un’ambulanza e un’automedica da Pordenone. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Pordenone che, attraverso l’utilizzo del gruppo di soccorso idraulico, ha rimosso la portiera lato guida e ha messo in sicurezza l’autovettura permettendo così al personale sanitario la valutazione della persona ferita e la successiva estricazione in piena sinergia con i pompieri.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna ferita che è stata trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per la cura di ferite non gravi.