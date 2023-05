Sette aziende del Friuli cercano talenti: 150 posizioni aperte

Torna il Mercoledì del Placement.

Dopo il successo del primo Mercoledì del Placement al polo umanistico che ha visto partecipare oltre 80 tra studenti, laureandi e laureandi, è tutto pronto per il secondo appuntamento del 2023 dedicato, questa volta, all’area scientifica.

Nella sede dei Rizzi mercoledì 3 maggio dalle 14 in poi saranno sette le realtà aziendali a presentarsi e a raccogliere i curriculum degli interessati per selezionare oltre 150 posizioni aperte tra tirocini e assunzioni e tempo determinato e indeterminato.

Dopo l’accreditamento allo stand di Umana e i saluti istituzionali, in aula C6 inizieranno le presentazioni aziendali. Dalle 15 in poi ci saranno i colloqui individuali ai tavoli delle aziende. Si tratta di Danieli Officine Meccaniche, Icos Pharma, Promoturismo FVG, Rhoss, Silca, Smart Vision e Sms Group. L’area più richiesta da queste realtà aziendali è quella scientifica, in particolare quella ingegneristica.

Organizzato dal Career Center dell’Università di Udine con il supporto della Fondazione Friuli, per partecipare al Mercoledì del Placement è necessario iscriversi su www.uniud.it/careercenter