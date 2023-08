Vito Fantin è diventato dottore a 65 anni

Ha coronato il suo sogno e a 65 anni è diventato dottore. Pronto ad esercitare la professione come medico di base nei comuni di montagna del Friuli, dove c’è più carenza di professionisti. Della serie “non è mai troppo tardi nella vita”, Vito Fantin, ex consigliere comunale di Cordenons, noto imprenditore, ha deciso di regalarsi una nuova opportunità. Completando gli studi iniziati universitari negli anni Settanta, lo scorso dicembre si è laureato in Medicina e chirurgia a Padova e ora ha terminato il tirocinio obbligatorio e si è iscritto all’ordine dei medici del Friuli Venezia Giulia.

“Sono quindi pronto per dare il mio contributo – ha detto al Messaggero Veneto -. I medici vanno in pensione a 72 anni e io ho ancora otto anni di tempo”. La passione per la medicina Fantin l’ha sempre avuta. Ma ha dovuto, negli anni, metterla sempre da parte. Negli ultimi due anni ha ritrovato, invece, la determinazione per tornare sui libri. Ha completato gli esami mancanti per Medicina e chirurgia e svolto i sei mesi di tirocinio. Adesso è un dottore a tutti gli effetti, abilitato alla professione e pronto a dare il suo contributo.