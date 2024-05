L’ordinanza del Comune di Lignano per la Pentecoste.

Con una serie di provvedimenti e azioni ad hoc, la città di Lignano Sabbiadoro è pronta per accogliere le migliaia di visitatori che arriveranno per il lungo fine settimana di Pentecoste. L’anno scorso, con una presenza totale pari a oltre 300mila unità (la punta massima nella giornata di domenica con 103mila presenze), il lungo fine settimana si è svolto senza particolari eccessi o incidenti legati alla presenza dei giovani turisti, soprattutto austriaci, che ormai da anni scelgono la spiaggia Friulana per la loro “spring break”. Tra le novità c’è il divieto anche per le persone, di utilizzo di impianti di diffusione sonora, dopo l’1 di notte

“Abbiamo predisposto una serie di limitazioni e obblighi utili a garantire il rispetto dei luoghi e a preservare l’incolumità delle persone, raccolti in un’ordinanza i cui contenuti ripercorrono quanto proposto l’anno scorso e, in parte, sono maturati all’interno del tavolo sulla sicurezza, svolto qualche giorno fa con Prefetto, Questore e i rappresentanti delle forze dell’ordine“, commenta l’Assessore alla Polizia Locale, Liliana Portello.

L’incontro sulla sicurezza.

“Ieri in Questura a Udine sono stati definiti i servizi di controllo da mettere in atto e nel frattempo l’Amministrazione, al fine di migliorare la sicurezza reale e percepita, ha provveduto a stipulare accordi con la Polizia Locale di Termeno, per l’invio di due agenti di lingua tedesca e con la Polizia Locale di Trento, presente con due Unità Cinofile. Sul Lungomare Trieste e nei tratti di spiaggia libera saranno presenti sia in orario diurno che notturno complessivamente sei agenti della vigilanza privata incaricati dal Comune. Inoltre, grazie a una convenzione da poco stipulata in questi termini dalla nostra Amministrazione, sarà sul territorio anche un numero considerevole di volontari del 140° Nucleo Regionale VOPC FVG OdV appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri”.

Ci sarà un potenziamento anche sul fronte sanitario, come anticipa l’Assessore alla sanità, Alessio Codromaz, “grazie alla disponibilità di ASUFC e della Croce Rossa quest’anno ci sarà la disponibilità di un’ulteriore ambulanza, per migliorare la rapidità di intervento“.

La collaborazione e la pulizia.

Per garantire il decoro della città, pubblici esercizi e attività artigianali saranno chiamati a cooperare effettuando, a propria cura, la pulizia dell’area prospiciente e delle vicinanze, «dal canto suo l’Amministrazione è pronta, assieme a MTF, con un sistema già collaudato l’anno scorso e che ha dato i suoi frutti. Ci siamo già riuniti per coordinare gli interventi – spiega il Vicesindaco con delega all’ambiente Manuel Massimiliano La Placa – siamo consapevoli che lo spazio temporale che avremo per intervenire sarà limitato, cioè non troppo presto al mattino per non disturbare chi riposa, ma nemmeno troppo tardi, con il rischio di intralciare il turista già attivo al mattino presto e le attività che aprono. Sfrutteremo il tempo a disposizione per presentare, già il mattino successivo alle varie serate di divertimento e festeggiamenti, un centro ripulito e in ordine, intervenendo nelle aree principalmente interessate dal fenomeno. Non è semplice, ma faremo tutto e di più per riuscirci. Per quanto mi riguarda sarò presente sul territorio, sia nel corso delle serate, per un riscontro diretto sull’andamento delle cose, sia al mattino, durante gli interventi di pulizia al fianco delle squadre“.

L’ordinanza e le regole per la Pentecoste a Lignano.

Nel dettaglio i provvedimenti in vigore dalle 8.00 di giovedì 16 maggio fino alle 12.00 di lunedì 20 maggio.

Vetro e lattine.

Non sarà possibile somministrare e vendere (con l’eccezione del servizio al tavolo di ristoranti e hotel) bevande in vetro e lattine.



Alcol

La vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici sarà possibile fino alle 3 di notte, (mezzanotte per negozi e attività artigianali) e non potrà riprendere prima delle 6 del mattino successivo. Chiunque si trovi in luogo pubblico (a eccezione delle pertinenze esterne dei pubblici esercizi e delle attività artigianali) non potrà detenere e consumare bevande alcoliche.



Musica

Sul fronte della musica vige il divieto di utilizzo, da parte dei soggetti privati, su suolo pubblico o demaniale, di qualsiasi impianto o strumento di diffusione sonora oltre l’1 di notte.



Anche nei locali la diffusione sarà consentita fino all’1 di notte con una deroga alle 2, per le attività dotate di impianto tarato. Quei locali che sceglieranno di proporre ai turisti eventi musicali live e DjSet dovranno dotarsi di un congruo numero di addetti al servizio di controllo.



Spiaggia

Dall’1 alle 6.00 del mattino su tutto l’arenile non si potrà né accedere né stazionare. Inoltre a Sabbiadoro, tra gli Uffici spiaggia 1 e 19, dalle 20.00 della sera fino alle 6.00 del giorno successivo vigerà il divieto di balneazione