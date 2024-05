Furto da 20mila euro a Fagagna.

E’ di 20mila euro il bottino che i ladri sono riusciti a rubare in un’abitazione di Fagagna. Forzando un infisso, sono riusciti ad entrare in casa. Una volta all’interno, hanno rovistato e messo a soqquadro le stanze, alla ricerca di oggetti di valore.

Alla fine sono riusciti a portare via contanti e monili in oro e argento, per un valore di circa 20mila euro. Una volta scoperto quanto accaduto il proprietario di casa, un uomo di 72 anni, ha denunciato l’episodio ai Carabinieri della stazione di San Daniele, che stanno svolgendo le indagini.