La Festa dell’uva a Cormons.

Cormons si prepara per la Festa dell’uva in programma il 15, 16 e 17 settembre. Un ricco e variegato programma che coinvolgerà volti noti del mondo della comunicazione nazionale come Bruno Pizzul, Gianluigi Pardo e Francesco Repice. Inoltre, la Festa offrirà a turisti e visitatori svariati appuntamenti con musica dal vivo, stand enogastronomici e anche la possibilità di sorvolare in elicottero il Collio e la stessa Cormons per godere di punti di vista del tutto originali.

L’evento è stato presentato a palazzo Locatelli, sede del Comune di Cormons, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Festa dell’uva, alla presenza consigliere regionale Diego Bernardis, del sindaco Felcaro e degli assessori comunali Massimo Falato e Anna Bortolotti.

“La Regione sostiene la tradizionale Festa dell’uva e la volontà manifestata dal sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, di rafforzarne l’impatto non solo a livello locale, ma anche regionale – ha commentato il consigliere Bernardis – . L’obiettivo è quello di rendere il festival un punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, enfatizzando le tradizioni vitivinicole e l’identità unica di questo territorio”.

“Un plauso va all’Amministrazione comunale di Cormons, che dimostra costantemente dinamismo e capacità nell’utilizzare le risorse locali e regionali per promuovere il territorio. Questa celebrazione dell’uva – conclude Bernardis – costituisce un ulteriore esempio di dedizione alla cultura, alla tradizione e alla volontà di mettere in risalto la bellezza e le peculiarità tipiche della nostra regione“.