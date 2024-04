I controlli a Tolmezzo.

Durante i controlli effettuati nei giorni scorsi nei Comuni della Carnia, i Finanzieri della Compagnia di Tolmezzo, il personale del Corpo del Distretto di Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia e quello del Comune di Fontanafredda sono stati impegnati in diversi controlli volti al rafforzamento della sicurezza stradale.

Sono state elevate numerose contestazioni al codice della strada, fra le quali spicca quella riguardante un cittadino italiano quarantenne residente in un Comune della Conca Tolmezzina, in quanto sprovvisto di patente perché mai conseguita – alla guida della sua vettura priva di copertura assicurativa e mancante della prevista revisione.

Numerosi sono gli incidenti che si verificano su strada con vetture prive di copertura assicurativa, nonché a seguito di comportamenti posti in essere da utenti che guidano sotto effetti di sostanze stupefacenti o di alcool. Il costante impegno delle forze di polizia impiegate nel territorio, sia per la prevenzione che per la repressione di tali condotte, contribuisce a rafforzare il senso di sicurezza degli utenti della strada.