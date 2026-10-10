Diciassette patenti ritirate in meno di due mesi per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Comando provinciale di Pordenone tra la metà di agosto e i primi giorni di ottobre. Una lunga serie di episodi, tra incidenti stradali, uscite di strada e automobilisti fermati durante i pattugliamenti, che ha interessato numerosi comuni della provincia.

Tra i casi accertati figurano conducenti con tassi alcolemici particolarmente elevati, persone risultate positive anche alle sostanze stupefacenti e automobilisti che si sono rifiutati di sottoporsi ai controlli. Non sono mancati incidenti con feriti e situazioni che hanno richiesto l’intervento di più pattuglie.

Dagli incidenti ai controlli notturni: i casi di agosto

Uno degli episodi più significativi riguarda un incidente avvenuto l’11 luglio a Fontanafredda, per il quale gli accertamenti si sono conclusi a metà agosto. Un uomo alla guida di una Fiat 500 Abarth era uscito autonomamente di strada, riportando lesioni guaribili in sette giorni. Le analisi hanno successivamente evidenziato un tasso alcolemico di 2,43 grammi per litro, quasi cinque volte il limite consentito, oltre alla positività al THC, principio attivo della cannabis.

Nella notte del 19 agosto, a Spilimbergo, i Carabinieri sono intervenuti per una Fiat Punto finita fuori strada. La conducente è risultata positiva sia all’alcoltest sia ai cannabinoidi. Il giorno successivo, i militari di Polcenigo hanno completato gli accertamenti relativi a un incidente del 5 luglio a Budoia, confermando la positività all’alcol del conducente di una BMW X3.

I controlli sono proseguiti il 22 agosto a Sacile, dove è stato fermato il conducente di un’Alfa Romeo Giulietta risultato ubriaco, e nella notte successiva a Pordenone, con il ritiro della patente a un cittadino rumeno alla guida di una BMW 115D.

Il 24 agosto si sono registrati altri due episodi. A Spilimbergo una donna alla guida di una Fiat Punto è uscita di strada ed è risultata positiva all’alcoltest. A Cordovado, invece, un motociclista in sella a una Ducati Monster è finito fuori dalla carreggiata: gli esami ospedalieri hanno confermato la positività alle sostanze stupefacenti.

Tra i conducenti fermati anche un uomo di 80 anni, controllato il 28 agosto ad Aviano mentre guidava una Lexus NX300 e risultato in stato di alterazione alcolica. Il mese si è concluso con un ulteriore intervento a Spilimber