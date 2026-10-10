Casa Moderna, tante idee per rinnovare gli ambienti: dalle nuove tecnologie ai consigli degli esperti

Sono le nuove tecnologie per risparmiare energia, le soluzioni per migliorare il comfort abitativo e i consigli degli esperti ad attirare l’attenzione dei visitatori di Casa Moderna, la fiera dedicata all’abitare in corso a Udine Fiere fino a lunedì 12 ottobre. Tra gli stand c’è spazio anche per i giovani artigiani, le dimostrazioni pratiche e le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, protagoniste dell’area Saperi & Sapori FVG.

Risparmio energetico e nuove tecnologie per la casa

Tra i temi che suscitano maggiore interesse c’è quello della gestione dei consumi energetici, anche alla luce delle novità previste dal 1° gennaio 2027, quando scatterà l’obbligo di lettura da remoto per i sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini con riscaldamento centralizzato. La normativa, derivante dalle direttive europee sull’efficienza energetica, punta a garantire maggiore trasparenza, con informazioni sui consumi da comunicare agli utenti almeno una volta al mese.

Proprio a questo argomento è dedicata una delle soluzioni presentate da Marchiori Energie, nello stand esterno al padiglione 7. Si tratta di “Reconta”, un portale che permette di controllare anche dallo smartphone le letture, i consumi e le previsioni di spesa per il riscaldamento e l’acqua calda, arrivando fino al monitoraggio delle singole stanze dell’abitazione.

Al padiglione 6, invece, Nanotek.Eu presenta un sistema di isolamento termico a strato sottile. La tecnologia, sviluppata attraverso la ricerca su polimeri e materiali per rivestimenti, prevede l’applicazione di uno strato di appena 0,5 millimetri che, secondo quanto illustrato dall’azienda, permette di migliorare le proprietà isolanti delle superfici, sia contro il caldo sia contro il freddo.

Dai giovani artigiani alle consulenze gratuite degli architetti

Non ci sono soltanto innovazioni tecnologiche. A Casa Moderna trovano spazio anche la manualità, la creatività e le competenze dei giovani, impegnati in numerosi laboratori e dimostrazioni dal vivo.

Gli studenti di Formedil, Cefap, Isis Fermo Solari di Tolmezzo, Civiform e Stringher mostrano ai visitatori le proprie capacità in diversi settori: dalla falegnameria alla posa della carta da parati, dall’arredo urbano all’elettrotecnica e alla domotica, fino al monitoraggio del territorio, all’estetica, alla cucina e alla pasticceria.

Particolarmente apprezzate anche le consulenze gratuite offerte dagli architetti dell’Ordine di Udine, disponibili in tre postazioni al padiglione 7. Le richieste più frequenti riguardano la disposizione dei mobili, la scelta dei colori per le pareti e i materiali più adatti per arredare o ristrutturare casa.

A rivolgersi ai professionisti sono coppie, famiglie e anche genitori con figli alle prese con lavori di rinnovamento. Per prenotare un appuntamento è possibile telefonare allo 0432 4951.

Sempre al padiglione 7, dalle 15 alle 19, un esperto de Il Focolare accompagna i visitatori alla scoperta del percorso della legna, dal bosco alla stufa, fornendo indicazioni per un utilizzo corretto e consapevole.

Artigianato, prodotti tipici e memoria del terremoto

Nel padiglione 8, Saperi & Sapori FVG propone un viaggio tra le tradizioni artigianali e gastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Le lavorazioni del legno, i mosaici, i tessuti, i merletti, i tradizionali scarpèts e gli oggetti in vimini raccontano mestieri e conoscenze tramandati nel tempo. Non mancano saponi, candele e complementi d’arredo realizzati dagli artigiani del territorio.

Accanto alle creazioni artigianali trovano spazio le specialità enogastronomiche regionali, dal miele all’olio, dai salumi alla gubana, passando per frico, prodotti da forno, preparazioni a base di funghi, birre artigianali e liquori.

La manifestazione dedica inoltre uno spazio alla memoria del Friuli con la mostra “Il coraggio di ricostruire: il 1976 e il senso di fare casa”, allestita dal Messaggero Veneto al padiglione 6. L’esposizione ripercorre il significato dell’abitare dopo il terremoto del 1976, quando la ricostruzione delle case diventò anche un simbolo della rinascita delle comunità e dell’identità del territorio.

Nello stesso spazio è possibile ricevere informazioni sulla promozione per gli abbonamenti al Messaggero Veneto, media partner della manifestazione, riservata a espositori e visitatori e valida fino al 15 ottobre.

Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG resteranno aperte a Udine Fiere fino a lunedì 12 ottobre, con orario continuato dalle 10 alle 20 nelle giornate di sabato, domenica e lunedì.