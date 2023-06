Travolta da un’auto mentre cammina: grave un’anziana

L’incidente questa mattina a Trieste.

Una donna di circa 80 anni di età è stata soccorsa questa mattina dai sanitari dopo un incidente stradale che si è verificato a Trieste, in via Bruck, zona Campi Elisi. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Trieste, la donna è stata investita da una vettura mentre camminava.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica.

La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara.