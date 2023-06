Prorogati il maxi sconto sui carburanti in Friuli Venezia Giulia.

“In Friuli Venezia Giulia i maxi sconti sui carburanti saranno prorogati fino al 31 luglio 2023. La Regione ha ascoltato la voce dei consumatori e degli operatori delle zone di confine e svantaggiate, decidendo di estendere di un mese la misura contributiva”.

Lo evidenzia in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga presidente) che, commentando la delibera di Giunta 937 approvata dall’Esecutivo regionale il 16 giugno, specifica anche che “dal 1 luglio al 31 luglio 2023, gli sconti massimi applicabili nella Fascia 0 saranno di 37 centesimi al litro per la benzina e di 28 centesimi al litro per il gasolio. Nella Fascia 1 gli sconti raggiungeranno un massimo di 27 e 18 centesimi, mentre nella Fascia 2 saranno di 20 e 14 centesimi. Inoltre, se il veicolo interessato dal rifornimento è ibrido, i contributi aumenteranno di ulteriori 5 centesimi al litro”.

“La Regione – prosegue Bernardis – sta facendo il massimo possibile. Penso anche alla Fascia 0, istituita a favore dei residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri da quelli di Stato. Tuttavia, auspico che il Governo nazionale intervenga con maggiori compartecipazioni sulle accise dei carburanti, in modo da fornire una risposta strutturale a una problematica endemica delle nostre zone confinarie, legata alla vicinanza e dall’essere a ridosso del confine di Stato, che causa milioni di euro di perdite per le casse nazionali e gravi ripercussioni occupazionali, oltreché sociali”.

“Desidero ringraziare il presidente Massimiliano Fedriga e gli assessori regionali ad Ambiente ed Energia, Fabio Scoccimarro, e alle Finanze, Barbara Zilli, che ancora una volta – conclude Bernardis – hanno messo in campo tutte le risorse a disposizione della Regione per sostenere le famiglie nel fronteggiare il caro carburanti e gli operatori del settore ad affrontare l’insostenibile concorrenza d’oltreconfine”.