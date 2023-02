Secondo le accuse la badante avrebbe maltrattato l’anziana che doveva accudire.

E’ stata arrestata in provincia di Pordenone la donna di 36 anni di nazionalità georgiana accusata di maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace.

Secondo le ricostruzione e l’indagine dei carabinieri di Gioia Tauro la donna, che lavorava come badante a casa di un’anziana in Calabria, avrebbe più volte maltrattato l’88enne, con problemi di salute e impossibilitata a muoversi, che doveva accudire.

La donna che era assunta come collaboratrice domestica e si era trasferita a casa dell’anziana, in diverse occasioni avrebbe lasciato l’88enne da sola, senza cibo né acqua, per poi rincasare la mattinata successiva. Le indagini sono nate grazie alla segnalazione dei familiari, insospettiti dal peggioramento delle condizioni di salute dell’anziana. I carabinieri hanno quindi installato in casa alcune telecamere che hanno ripreso anche alcuni episodi di violenza fisica.

La 36enne è stata quindi rintracciata e arrestata in provincia di Pordenone, dove era stata assunta come badante per assistere un’altra anziana.