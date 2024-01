Barista scompare nel nulla, ricerche anche in Friuli

Si cerca Giuseppe Cosentino.

Ore di apprensione per Giuseppe Cosentino, barista di 47 anni di origini siciliane, è scomparso nel nulla giovedì 11 gennaio, lasciando dietro di sé solo domande senza risposte. Molto conosciuto nella zona, la sua vita e il suo lavoro si divide tra Bibione e Lignano.

L’uomo, residente in un appartamento a Bibione, svolge la sua attività al rinomato Ice Fire Bar di via Maja. Tuttavia, giovedì 11 gennaio, non si è presentato al lavoro, suscitando preoccupazione tra colleghi. Gli agenti della polizia locale hanno provato a cercarlo anche a casa, senza esito, mentre il suo cellulare risulta spento.

Al momento, la Polizia locale del distretto Venezia Est sta lavorando su pochi elementi. Le ipotesi riguardano un possibile allontanamento volontario o un imprevisto al ritorno a casa. Giuseppe non ha la patente e solitamente si muove solo con autobus e treni. Per questo motivo le ricerche sono in corso anche nelle località con stazioni ferroviarie, come Latisana o Portogruaro, e anche in direzione di Milano.